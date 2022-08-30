На втором этапе обхода Нижнекамска и Челнов начались строительные работы на всех мостах

В Татарстане на втором этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов от трассы М7 начались работы на всех мостовых сооружениях. На участке автодороги с 26 по 55 км построят восемь мостов и два путепровода, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«На искусственных сооружениях возводят опоры, устраивают ригели и подферменники. На двух мостах приступили к монтажу железобетонных балок пролетного строения. Самый большой объем работ выполнен на мостах через ручьи на ПК 508 и 511 – их общая готовность составляет около 55%», – отметили в пресс-службе.

Так, на пикете 508 строят мост через ручей протяженностью 79 метров. Мостостроители уже возвели четыре опоры и смонтировали 22 из 33 железобетонных балок пролетного строения.

Такие же работы проводятся по мосту через ручей на пикете 511. Здесь рабочие возводят мост протяженностью 106,8 метра. Уже подняли четыре опоры высотой до 11 метров, устроили ригели, подферменники и приступили к монтажу пролетного строения.

В конце октября специалисты приступят к монтажу балок на мостах через реку Аланка и ручей Васильев. Всего на 10 мостовых сооружениях, включая два путепровода, требуется 394 штуки железобетонных балок и металлоконструкций пролетных строений общим весом 1 652 тонны.

Кроме того, на втором этапе обхода продолжаются работы на основном ходу трассы. Рабочие выполняют устройство земляного полотна, дорожной одежды и верхнего слоя основания из асфальтобетонной смеси.

Строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов протяженностью 81 километр состоит из трех этапов. Проектом предусмотрено возведение четырехполосной автодороги, 10 мостов, шести транспортных развязок, 11 путепроводов и трех пересечений в разных уровнях.

Обход входит в скоростной маршрут Москва – Казань – Екатеринбург, который станет продолжением трассы М12. Его строительство ведется по поручению Президента России Владимира Путина.

Фотография пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора»