На втором этапе обхода Нижнекамска и Челнов начали возводить асфальтобетонный завод

В Татарстане на втором этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов от трассы М7 начали монтаж асфальтобетонного завода производительностью до 240 тонн в час. Он будет выпускать асфальтобетон по новому ГОСТу с учетом интенсивности движения и экстремальных нагрузок, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».



​«Шестифракционный асфальтобетонный завод возводят в строительном городке возле села Шингальчи Нижнекамского района. Его монтаж и пусконаладочные работы планируется завершить в начале июня», – отметили в пресс-службе.

В строительном городке имеется лаборатория с современным оборудованием. В ней будут проверять все материалы, используемые при возведении трассы, а также качество асфальтобетонной смеси, выпускаемой заводом. Для выпуска асфальтобетонных смесей на складе временного хранения уже заготовлено более 50 тыс. тонн материалов.

Как пояснили в пресс-службе, благодаря этому заводу будет полностью обеспечена поставка асфальтобетонной смеси для первого и второго этапа обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. А для строительства третьего этапа обхода смонтирован еще один завод рядом с селом Кузембетьево.

Строительство обхода протяженностью 81,4 км разделено на три этапа. В настоящее время строительно-монтажные работы ведутся на втором из них.

Обход Нижнекамска и Набережных Челнов входит в состав скоростного маршрута Казань – Екатеринбург, реализация которого ведется по поручению Президента России Владимира Путина. Общая протяженность маршрута от Москвы до Екатеринбурга составит около 1,6 тыс. км, в том числе 305 км пройдет по Татарстану.

Фотография пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора»