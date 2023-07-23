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На второй этап модернизации Красного ключа в Нижнекамске направлено 30 млн рублей
В Красном Ключе в Нижнекамске продолжается второй этап реконструкции родника. Начатые в прошлом году изменения сделают объект еще более интересным и комфортным, уверены власти города. В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» для его модернизации выделено более 30 млн рублей.
«Святой Ключ — это особое место для всех нижнекамцев и гостей города, это сердце Нижнекамска. Сейчас здесь выполняются работы по ремонту объектов, установке освещения, ограждений лестниц и площадок, очистка территории от поросли, продолжается озеленение территории», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Нижнекамского района РТ.
Ранее глава Нижнекамского района Рамиль Муллин заявил, что Красный ключ станет «визитной карточкой» района. Работы планируется завершить к осени.
«В прошлом году там начали реконструкцию Святого Ключа, думаю, к сентябрю мы ее завершим. В комплексе с экопарком, домом Стахеевых, базой „Алмаш“ мы планируем сделать этот участок интересной загородной историей для отдыха горожан», — поделился планами мэр.
Кроме того, «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске появится новое общественное пространство.
Фото предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ
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