news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 23 июля 2023 12:03

На второй этап модернизации Красного ключа в Нижнекамске направлено 30 млн рублей

Скопировать ссылку
news_top_970_100
На второй этап модернизации Красного ключа в Нижнекамске направлено 30 млн рублей

В Красном Ключе в Нижнекамске продолжается второй этап реконструкции родника. Начатые в прошлом году изменения сделают объект еще более интересным и комфортным, уверены власти города. В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» для его модернизации выделено более 30 млн рублей.

«Святой Ключ — это особое место для всех нижнекамцев и гостей города, это сердце Нижнекамска. Сейчас здесь выполняются работы по ремонту объектов, установке освещения, ограждений лестниц и площадок, очистка территории от поросли, продолжается озеленение территории», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Нижнекамского района РТ.

Ранее глава Нижнекамского района Рамиль Муллин заявил, что Красный ключ станет «визитной карточкой» района. Работы планируется завершить к осени.

«В прошлом году там начали реконструкцию Святого Ключа, думаю, к сентябрю мы ее завершим. В комплексе с экопарком, домом Стахеевых, базой „Алмаш“ мы планируем сделать этот участок интересной загородной историей для отдыха горожан», — поделился планами мэр.

Кроме того, «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске появится новое общественное пространство.

Фото предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

читайте также
Рамиль Муллин о Закамье: «Для развития территории нам нужно еще полмиллиона человек»
Рамиль Муллин о Закамье: «Для развития территории нам нужно еще полмиллиона человек»
#нижнекамский район
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное