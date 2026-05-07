На второй чемпионат «Абилимпикс» для бойцов СВО поступило уже 870 заявок

На сегодняшний день на участие во втором Чемпионате по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс» подано уже 870 заявок. Об этом на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 81-й годовщины Победы и проведению Года воинской и трудовой доблести сообщила заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

«В июне текущего года мы планируем провести второй чемпионат, и на сегодня уже поступило 870 заявок из 86 регионов Российской Федерации. Данное мероприятие является одним из самых востребованных среди участников СВО», – отметила она.

Первый в истории России чемпионат по профессиональному мастерству среди участников СВО прошел в Казани летом 2025 года. Участники соревновались в различных профессиональных компетенциях, осваивали новые направления и возможности для дальнейшей мирной жизни. Татарстан на соревнованиях представляли 25 человек, 16 из которых вышли в финал.

Как подчеркнула Фазлеева, важной частью системы реабилитации участников СВО также остаются занятия адаптивной физической культурой и вовлечение в Паралимпийское движение. По ее словам, речь идет не только о спорте, но и о возвращении к полноценной жизни, уверенности в себе и поддержке тех, кто оказался рядом.

Для людей, получивших инвалидность при защите интересов государства, такие инициативы становятся важным этапом восстановления и социальной адаптации.