«На всякое хотение имей терпение»: урок от Зубайды на YouTube-канале «Күңелле әлифба»

Проект детского журнала «Салават купере» – «Күңелле әлифба» («Веселая азбука») продолжает радовать юных зрителей новыми выпусками в рамках проектов «Татмедиа Junior». Если в первом сезоне Зубайда изучила все буквы татарского алфавита с помощью своего отца – Заслуженного артиста Татарстана – Алмаза Гараева, то во втором – «Күңелле әлифба. Укырга өйрәнәбез» («Веселая азбука. Учимся читать») предлагает юным зрителям научиться читать. Точнее, вместе складывать слоги из букв и прочесть свои первые слова.

Безусловно, процесс обучения проходит в занимательной игровой форме. Второй сезон снимается в детском городе «КидСпейс». Поэтому у Зубайды есть возможность освоить новые роли, обогатить знания и приобрести необходимые навыки для разных профессий.

В этом выпуске изучается образование предлогов из букв Е, Э, Г по методике Жуковой. По сюжету в процессе строительства игрушка-робот уменьшает Зубайду из-за ее упрямства. (В этом проекте возможно и такое!) Кто же увидит Зубайду размером с муравья? Кто спасет девочку?

Народ говорит: «На всякое хотение имей терпение». Значит из любых сложных ситуаций всегда можно найти выход. Для этого нужно чуточку терпения, стремления к знаниям и, конечно же, родители, которые помогут найти ответы на самые сложные вопросы.

С помощью данной передачи дошколята и ученики первого класса смогут с легкостью научиться читать.