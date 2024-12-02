На встречу Нурлатского землячества в Набережных Челнах собрались более 600 человек

В Набережных Челнах накануне прошла традиционная встреча Нурлатского землячества. На мероприятие пришли более 600 жителей автограда - уроженцев Нурлатского района Татарстана. Большая делегация приехала из Нурлата, в ее составе были представители муниципалитета и творческие коллективы.

В ходе встречи перед гостями выступили известные общественные деятели Челнов, руководитель землячества, депутат горсовета Ахат Галаутдинов, председатель ассоциации фермеров Тукаевского района Минталип Минниханов, заслуженный деятель культуры Гульзада Рзаева и другие. На мероприятии стало известно, что общественная организация «Нурлатское землячество по г. Набережные Челны» заняла третье место в рамках республиканского конкурса «Лучшее землячество года в Республике Татарстан», который проводит Совет муниципальных образований Республики Татарстан.

Завершилась встреча культурной программой, в том числе выступлениями популярных певцов татарской эстрады Сирины Зайнутдиновой, Рустема Насыбуллина и Рафиса Калимуллина - они также являются выходцами из Нурлатского района.

фото: организаторы встречи