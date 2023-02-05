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Общество
5 февраля 2023  12:36

В Набережных Челнах прошла встреча землячества Нурлатского района

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В Набережных Челнах прошла встреча землячества Нурлатского района

Во дворце культуры «Энергетик» Набережных Челнов накануне прошла встреча землячества Нурлатского района. Главным событием стало избрание руководителя организации – ее возглавил гендиректор группы компаний «ЖилЭнергоСервис», депутат городского совета Ахат Галаутдинов.

Участие во встрече приняли многочисленные гости, в том числе представители администрации Нурлатского района и Челнов, главный редактор ИА «Татар-информ» Ринат Билалов, председатель казанского отделения ВКТ, глава Нурлатского землячества Казани Фарид Мифтахов, председатель Ассоциации фермеров Тукаевского района Минталип Минеханов и многие другие. Ведущей встречи выступила заслуженный работник культуры РТ, почетный гражданин Набережных Челнов Гульзада Рзаева.

С приветствием земляков выступали председатели землячеств и почетные гости. Встреча сопровождалась выступлениями популярных артистов Татарстана и творческих коллективов автограда.

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