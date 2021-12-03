На встрече Путина и СПЧ планируют поднять вопрос необходимой самообороны

9 декабря Президент России Владимир Путин встретится с Советом по развитию гражданского общества и правам человека. Одной из тем обсуждения на мероприятии может стать необходимая самооборона, рассказал член СПЧ Шота Горгадзе.

«Очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда люди пресекают преступление (необязательно в отношении себя, а просто заступаются за слабого) и оказываются на скамье подсудимых. Я считаю эту тему очень важной, она должна быть поднята на заседании совета», — заявил он в беседе с ТАСС.

Горгадзе полагает, что в последнее время в стране возникла необходимость изучения данного вопроса. Помимо этого, он планирует поднять тему защиты гражданских прав, в том числе несколько эпизодов, связанных «так или иначе с судебными историями».

«Свою задачу в совете вижу в защите простых граждан, тех, которые не занимаются политикой, воспитывают детей, ходят каждый день на работу, вот об их проблемах я и буду говорить 9 декабря», — подчеркнул член СПЧ.

Мероприятие планируется провести в онлайн-формате.