На встрече книжного клуба казанцы смогут обсудить роман «Симон» Наринэ Абгарян

9 марта в Казани состоится очередная встреча клуба «Лучше обсудим книги». На этот раз темой обсуждения станет история жизни и любовных похождений каменщика Симона — героя одноименного романа писательницы Наринэ Абгарян. Встреча состоится в 18.30 в Национальной библиотеке РТ.

«В маленьком армянском городке умирает каменщик Симон. Он прожил долгую жизнь, пользовался уважением горожан, но при этом был известен бесчисленными амурными похождениями. Чтобы проводить его в последний путь, в доме Симона собираются все женщины, которых он когда-то любил. И у каждой из них — своя история», — рассказали в библиотеке о сюжете.

Встречу проведут работники библиотеки, курирующие клуб. Для участия необходима предварительная регистрация.