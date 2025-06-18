На встрече агитационного поезда в Казани заработал пункт отбора на службу по контракту

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

На Казанском вокзале открылся мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Палатка разместилась прямо напротив агитационного поезда «Единство в памяти. Сила в подвиге!».

«Здесь сегодня желающие могут узнать, что собой представляет служба по контракту, пройти первичные этапы отбора. Сейчас выплаты за заключение контракта в нашей республике составляют от 2 миллионов 500 тысяч рублей», — рассказал офицер пункта отбора капитан Егор Горячев.

Фото: Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Кроме того, в мобильном пункте отбора все желающие могут посоревноваться в сборке и разборке автомата Калашникова. Также есть возможность проверить свою меткость — в палатке установлен интерактивный тир.

«Мобильный пункт также осуществляет набор в Африканский корпус», — добавил Горячев.

«Татар-информ» рассказывал, что с февраля 2024 года в Татарстане идет набор военнослужащих в Африканский корпус. Это особое подразделение Министерства обороны РФ с жесткими требованиями к кандидатам.