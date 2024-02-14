На всех станциях казанского метро обновили мобильную сеть

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

На станции метрополитена «Дубравная» в Казани специалисты МТС установили новое оборудование и провели модернизацию существующей сети на остальных станциях, обеспечив стопроцентное LTE-покрытие. Проведенные работы позволили увеличить скорость мобильного интернета на 30% для горожан и гостей Казани, пользующихся подземкой.

«Метро остается одним из популярных способов передвижения жителей города, и его востребованность только растет. Особенно оно выручает в дни, когда затруднено движение наземного транспорта. К примеру, во время сильных январских снегопадов объем нашего мобильного трафика в метро вырос на 40% по сравнению с обычными днями. Стопроцентное покрытие станций метро высокоскоростным интернетом дает пассажирам возможность пользоваться привычными цифровыми сервисами», — прокомментировал достижение директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

В составе системы метро в Казани — одна линия, которая включает 11 станций и охватывает пять из семи районов города. В этом году компания установила новое LTE-оборудование на самой молодой станции «Дубравная». Это конечная и самая глубокая станция на первой линии Казанского метрополитена, которая сегодня обслуживает плотные жилые массивы многоэтажной застройки на пересечении крупнейших магистралей.

В будущем «Дубравная» станет пересадочной станцией на вторую линию Казанского метрополитена. Для обеспечения постоянно растущего пассажиропотока высокоскоростным интернетом специалисты МТС установили отдельные базовые станции на каждой станции метро. Это вкупе с дополнительной модернизацией существующего оборудования позволило усилить 4G-сигнал и «разогнать» скорости интернета на всех станциях казанской подземки, отметили в пресс-службе компании.

Казанскому метро в 2025 году исполнится 20 лет. Открытие движения по первому пусковому участку состоялось в августе 2005-го — в год 1000-летия Казани. В него вошли пять станций: «Кремлевская», «Площадь Габдуллы Тукая», «Суконная слобода», «Аметьево» и «Горки».

Сегодня казанский метрополитен — это быстрый способ добраться из одного конца города в другой. По словам генерального директора МУП «Метроэлектротранс» Айдара Абдулхакова, за 2023 год казанским метро воспользовались около 36 млн пассажиров, пассажиропоток увеличился более чем на 16%.

Качественная цифровая инфраструктура метро позволяет создать платформу для развития и внедрения современных IT-решений — начиная от бесконтактной оплаты проезда, организации системы безопасности и заканчивая автоматизацией движения поездов.