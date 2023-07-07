На Всероссийскую школу поисковика в РТ приехали более 200 активистов со всей страны

На острове Вертолетный в Татарстане стартовала Всероссийская школа поисковика «Поисковый фронт». Ее участниками стали более 200 активистов поискового движения России из 17 регионов страны, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Уверена, во время обучения в школе „Поисковый фронт" вы получите огромное количество знаний, которые помогут в экспедициях. Благодаря вам работа по установлению личностей погибших бойцов продолжается, спасибо вам, что помогаете людям узнать судьбу своих родственников, пропавших во время Великой Отечественной войны», — обратилась к активистам заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

Рядовых участников и руководителей поисковых отрядов ждет насыщенная программа. Обучение будет проходить по двум блокам — для начинающих поисковиков, не имеющих опыта поисковой работы, и для тех, кто уже принимал участие в полевых поисковых экспедициях. К основным лекциям, таким как анатомия, поисковая документация, работа с сайтом ВИПЦ и щуповой поиск, добавились лекции по ДНК-идентификации в поисковой работе, фортификации, работе с базами данных и так далее. Также состоятся круглые столы, где обсудят проблемные вопросы, возникающие при организации и проведении поисковых работ.

«На „Фронте” мы напоминаем о важной миссии по сохранению исторической памяти. Хотим, чтобы вы максимально усвоили информацию, потому что вы — наше будущее, наша достойная замена, которая будет продолжать поисковую деятельность. Поисковики — это свидетели, которые находятся на месте гибели павшего солдата, отдавшего жизнь за нашу Родину. Мы должны сделать всё, чтобы его идентифицировать, опознать и увековечить», — отметил председатель совета региональной общественной молодежной организации «Объединение „Отечество”» РТ Александр Коноплев.

В церемонии открытия школы также приняли участие федеральный инспектор по РТ Дамир Марданов, заместитель руководителя департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики — начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Ильнур Шакиров, заместитель главы Спасского района Сергей Тюнёв и другие официальные лица.