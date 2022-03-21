На Всероссийскую олимпиаду по истории в Казань приедут 397 школьников из 81 региона РФ

В Казани с 28 марта по 3 апреля пройдет Всероссийская олимпиада школьников по истории. В ней примут участие 397 учащихся из 81 региона России и более 90 сопровождающих их педагогов, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Олимпиадные состязания по истории будут включать три тура. Первый письменный тур предполагает написание эссе, второй письменный тур включает тестовые задания. Третий устный тур будет представлять собой краткие выступления участников по заданным темам и их обсуждение», – отметили в министерстве.

Торжественное открытие олимпиады пройдет 28 марта в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма, закрытие состоится там же 3 апреля.