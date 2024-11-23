На Всероссийском съезде «Единой России» Татарстан представят 23 делегата

На XXXVII конференции татарстанского регионального отделения «Единой России» были определены все 23 делегата, которые представят республику на Всероссийском съезде партии.

«Мы ответственно подошли к подбору кандидатов. Из них 13 были выбраны голосованием, они получили единогласную поддержку от нашей конференции. Мы будем активно участвовать в съезде партии в Москве. Он проходит в непростое время: сложная международная обстановка. Мы расскажем, как работает наша партийная организация, одна из самых крупных и эффективных в стране. "Единая Россия" – это опорная партия страны», – отметил секретарь татарстанского регионального отделения партии, Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин.

Всего Татарстан представят 23 участника. Помимо 13 делегатов, которых выбрали путем голосования на конференции, четверо примут участие исходя из своего статуса внутри партии. Среди них Раис Татарстана Рустам Минниханов, сам Фарид Мухаметшин, мэр Казани Ильсур Метшин и заместитель главы Апастовского района Ленар Хантимиров.

Кроме того, специальным письмом были рекомендованы ещё шесть человек. Одним из них стал Герой России, депутат Госсовета РТ Расим Баксиков. Он рассказал «Татар-информу», что впервые примет участие в таком мероприятии. Депутат планирует более детально ознакомиться с курсом партии и поднять на съезде вопросы патриотического воспитания молодежи и поддержки семей военнослужащих.

«Если у меня будет возможность, хочу поднять на Всероссийском съезде партии вопросы патриотического воспитания молодежи и поддержки военнослужащих. Здесь много юридических вопросов, особенно касательно выполнения поставленных задач. Есть случаи недобросовестного исполнения. Конечно, наш менталитет уже перебарывает такие моменты, но они ещё остаются», – поделился собеседник агентства.

XXII съезд Всероссийской политической партии «Единая Россия» состоится 14 декабря 2024 года в Москве.