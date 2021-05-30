На всероссийском фестивале уличных театров в Альметьевске выступят 18 коллективов

С 9 по 11 июля 2021 года в Альметьевске состоится всероссийский фестиваль уличных театров «Легкие крылья», на котором выступят 18 коллективов из девяти городов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила Гульназ Ханнанова — директор театра «Легкие крылья», который и организует одноименное мероприятие.

«На фестиваль в Альметьевск приедут артисты из Казани, Уфы, Перми, Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону, Самары и села Антоновка, также в событии примут участие местные уличные театры — „Албасты“ и „Легкие крылья“», — поделилась собеседница агентства.

Среди хедлайнеров на фестивале выступит старейший уличный театр «Странствующие куклы господина Пэжо» из Санкт-Петербурга, а также театр пантомимы «Со-Творение». Из Самары приедет независимый театр «Пластилиновый дождь», а из Москвы — уличный клоун-театр «Высокие братья». Также перед публикой выступит артист Цирка дю Солей Андрей Кислицин.

По словам Гульназ Ханнановой, программа фестиваля обещает быть насыщенной и очень интересной. Он начнется с карнавального шествия, за которым смогут наблюдать все горожане.

Помимо выступлений и хореографических перфомансов артистов, фестиваль включит развлекательную и образовательную части — круглый стол уличных театров совместно с Российским союзом уличных театров, велоэкскурсию по муралам для уличных театров от паблик-арта «Сказка о золотых яблоках», запуск брендированного аэростата, присоединение флага фестиваля к Российскому союзу уличных театров с финальным запуском дневного салюта «Цветной дым» и многое другое.

«9 июля на городском пляже в Альметьевске состоится акустический вечер уличных театров. Это неформальное мероприятие для участников фестиваля, будут звучать песни под гитару», — рассказала Гульназ Ханнанова.

Впервые фестиваль уличных театров «Легкие крылья» состоялся в 2017 году в рамках празднования Дня работников нефтяной и газовой промышленности. Тогда альметьевский коллектив дебютировал наравне с известными иностранными и российскими уличными театрами и артистами. Свидетелями яркого шоу стали Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и другие почетные гости.