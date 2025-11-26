На Всероссийской Студвесне в Казани показали фильм об участниках СВО

На образовательной программе XXXIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в Казани для участников направления «Медиа» состоялся специальный показ документального фильма Ольги Калединой «Встреча героев СВО».

«Я хотел, чтобы ребята прониклись историей помощи бойцам Специальной военной операции. При их возвращении домой важна их адаптация. Если ребята начнут делать свой контент, ориентируясь на эту тему, то это будет большая работа. Кроме того, военнослужащим и их семьям важно чувствовать себя комфортно и понимать, что о них заботятся», – рассказал один из соавторов фильма, член Союза журналистов России, продюсер и корреспондент службы новостей Первого канала, преподаватель РЭУ имени Плеханова Артем Тихонов.

Документальный фильм «Встреча героев СВО» снят в Запорожской области, рассказывает реальную историю спасения, человеческой благодарности и силы духа. В центре сюжета – боец, который после тяжелого ранения мечтает лично поблагодарить командира смежного подразделения за спасение. Съемочная группа отправляется на передовую, чтобы организовать эту встречу и зафиксировать искренние эмоции двух героев.

По словам Тихонова, после выхода фильма, к ним начали поступать заявки от десятков бойцов, которые также хотят найти своего спасителя и просто поблагодарить.

Проект получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Премьерные показы прошли в школах, воинских подразделениях и культурных учреждениях в Донецке, Луганске, Запорожье, а также в Национальном центре «Россия» в Москве.