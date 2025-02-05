На Всероссийской премии «Будем жить!» в Москве наградили деятелей РТ в области онкологии

На Всероссийской премии «Будем жить!» в Москве наградили деятелей Татарстана в области онкологии. Торжественная церемония состоялась накануне Всемирного дня борьбы против рака.

Премия «Будем жить!» учреждена Всероссийской ассоциацией помощи онкологическим пациентам «Здравствуй!» в рамках Всемирного дня борьбы против рака. Проект направлен на поддержку и популяризацию отечественных достижений в области онкологической помощи.

Премия проводится ежегодно и объединяет врачей, медицинские учреждения, сообщества пациентов, общественных деятелей, волонтеров, журналистов, а также онкопациентов. Награждение лауреатов проходило в 15 номинациях.

Участники из Татарстана стали лауреатами в пяти номинациях:

— в номинации «Власть рука об руку с пациентами «На службе добра» победила Председатель общественной палаты РТ Зиля Валеева;

— в номинации «Лучшие фонды и НКО» – МАНО «Мы вместе – Без бергэ»

— в номинации «Лучший онколог для взрослых «Жемчужина в профессии» – заведующий отделением дневного стационара №2 (радиотерапия) РКОД Татарстана Олег Моров и гинеколог, онкогинеколог РКОД Татарстана Айгуль Савинова.

— в номинации «Уникальная пациентская история» – Азат Абубакиров из Набережных Челнов.

— в номинации «Лучшие проекты «Дыши, борись, живи» – Врачебно-пациентское интернет-сообщество «РАКПРОСТАТЫ.РФ».

Победители были выбраны на основании всеобщего голосования и работы конкурсной комиссии в нескольких номинациях. Каждая из них отражает важнейшие аспекты работы в области онкологической помощи.