На Всероссийских уличных играх в Казани установлен рекорд

В казанском экстрим-парке «Урам» завершились Всероссийские уличные игры. Во второй соревновательный день, 8 сентября, на площадке был обновлен рекорд Игр в дисциплине «фристайл-слалом-скоростной». Время победительницы, Анны Кукушкиной из Самарской области, составило 4.457 секунды, сообщает Минспорт РТ.

Участниками Winline Urban Games стали 1380 спортсменов, представляющих 50 регионов России. Событие проводилось в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

В первый день турнира было разыграно 70 медалей в разных возрастных категориях. А во второй зрителей ожидали финалы в таких дисциплинах, как «баскетбол 3×3», «флорбол», «панна-футбол», «велосипедный спорт», «воздушно-силовая атлетика», а также в ряде других.

Кроме того, 8 сентября в экстрим-парке побывали баскетболисты международного уровня. Дмитрий Кулагин (Россия), Сергей Торопов (Россия), Джален Рейнольдс (США), Маркос Найт (США) провели встречу с болельщиками и выступили в поддержку нового прогрессивного проекта от медиабаскетбольной команды HOOPS под названием Hoops Battle 1v1.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.