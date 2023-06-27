На Всероссийские уличные игры в Казани приедут более тысячи спортсменов со всей страны

С 13 по 17 июля в казанском экстрим-парке «УРАМ» пройдут Всероссийские уличные игры, на которые приедут более тысячи спортсменов из 40 регионов страны. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Церемония открытия должна состояться 15 июля в 11.00, а общий призовой фонд соревнований составит 4 млн рублей.

«В программу соревнований включены баскетбол три на три, вся линейка экстремального велосипедного спорта, BMX-фристайл, BMX-гонка, роллерспорт, скейтбординг, брейкинг, самокатный спорт и другие виды», — пояснил спикер.

Кроме того, будут проведены турниры по воркауту, флорболу, тегболу и футволлею.

«Постарались собрать все самые прогрессивные виды спорта. Приходите, будет очень интересно, вход свободный. Будет организована трансляция на ресурсах холдинга „Матч”», — заключил министр.