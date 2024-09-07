На Всероссийские уличные игры в Казань съехались более тысячи спортсменов

Фото: пресс-служба Минспорта РТ

В казанском экстрим-парке «Урам» стартовали Всероссийские уличные игры Winline Urban Games, которые собрали свыше тысячи спортсменов из более чем 50 регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Участниками соревнований стали как юные спортсмены 2017 года рождения, так и более опытные атлеты, родившиеся в 2000 году и старше. С 7 по 8 сентября они продемонстрируют свои навыки в семи дисциплинах – это баскетбол 3х3, велосипедный спорт (BMX-фристайл-парк, BMX-гонка ритм-трек), брейкинг, роллер спорт, флорбол 3х3, текбол, воздушно-силовая атлетика.

Всероссийские уличные игры впервые состоялись в казанском экстрим-парке летом 2020 года и с тех пор стали настоящей традицией. Мероприятие проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».