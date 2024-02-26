Татарстан представит выставочный проект «Город Казань» на Всемирном фестивале молодежи

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На Всемирном фестивале молодежи Татарстан представит выставочный проект «Город Казань», который познакомит посетителей с достижениями и культурой региона. Павильон будет построен на специальной площадке «Города молодежи мира», рассказал журналистам на пресс-конференции министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Фестиваль пройдёт с 1 по 7 марта в Сочи на территории федерального образовательного центра «Сириус». Ожидается, что на площадке будет представлено пять павильонов регионов: Москвы, Нижегородской и Белгородской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и Татарстана.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«На территории „Сириуса“ будет организован отдельный выставочный павильон, который носит имя столицы нашей республики. Экспозиция будет собирать огромное количество делегатов на площадке, где они смогут послушать спикеров, познакомиться с достижениями и культурой Республики Татарстан. Мы рады, что именно нашей республике доверили представлять свои достижения на таком крупнейшем международном событии», — рассказал министр.

В фестивале примут участие 20 тысяч делегатов, в том числе 10 тыс. иностранцев в возрасте от 18 до 35 лет из более 180 стран. Республику на Всемирном фестивале молодежи в Сочи представят 225 человек.

Ринат Садыков отметил, что на протяжении всего события будут проходить насыщенные образовательные, культурные, научные и спортивные мероприятия.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Каждый день на фестивале будет тематическим. К примеру, один из дней будет посвящен тематике многонационального мира, где будем рассказывать, как сегодня Россия живет в дружбе и согласии. Также будут и дни, посвящённые сохранению семьи, или день „Каждый гражданин — часть большой России“», — дополнил спикер.

Отметим, масштабное молодежное событие пройдет в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина. Его цель — развитие международного молодежного сотрудничества.