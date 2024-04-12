На Всемирной ярмарке трудоустройства боец СВО подобрал себе работу

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Боец спецоперации из Нурлата Сергей Глухарев на Всемирную ярмарку трудоустройства пришел в надежде найти работу по душе.

«Проблема с трудоустройством при возвращении ребят со спецоперации есть. И мы стараемся помочь им максимально и комфортно вернуться в мирную жизнь. С этой целью пришли сюда. Удобно, что на ярмарке представлены вакансии со всей России», — сказала социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» Татьяна Ахметзянова, которая сопровождала Сергея.

Сергей со спецоперации вернулся с тяжелыми ранениями.

«Лечусь, в течение полугода еще две плановые операции в РКБ в Казани должны быть. Иду на поправку», — сказал он.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Сергея заинтересовала работа на АвтоВАЗе в Тольятти, о вакансиях и условиях рассказал представитель предприятия.

«Буквально две недели назад ветерана боевых действий устроили водителем, он очень доволен. Центр занятости Нурлата предлагает участникам СВО такую услугу, как переобучение, двое уже переобучились на оператора котельной, в скорейшем времени надеемся на их трудоустройство», — сказала Татьяна Ахметзянова.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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