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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
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Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные с онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Ранее воздушную тревогу объявляли в Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины.
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