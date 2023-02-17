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Происшествия 17 февраля 2023 14:51

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

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Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные с онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Ранее воздушную тревогу объявляли в Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины.

#спецоперация на Украине
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