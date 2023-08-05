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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные с онлайн-карты украинского минцифровой трансформации.
По данным РИА Новости, сначала сигнал тревоги прозвучал в Киеве, Хмельницкой, Черкассовской и Днепропетровской областях в районе 9:30 утра.
Уже через пару минут тревога была объявлена во всех регионах Украины.
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