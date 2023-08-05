На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные с онлайн-карты украинского минцифровой трансформации.

По данным РИА Новости, сначала сигнал тревоги прозвучал в Киеве, Хмельницкой, Черкассовской и Днепропетровской областях в районе 9:30 утра.

Уже через пару минут тревога была объявлена во всех регионах Украины.