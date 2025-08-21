«На все про все – десять дней»: санврачи и пожарные о готовности школ в РТ к 1 сентября

1 сентября в школы Татарстана пойдут полмиллиона школьников, 49 тысяч из них – первоклассники. О том, на какой стадии находится ремонт школ, о том, что необходимо для качественного питания детей, о защите от террористов, пожаров и инфекций сегодня говорили в Кабинете Министров РТ.





«На охрану образовательных организаций в республике тратится 1,2 млрд рублей»

Сегодня в Доме Правительства Татарстана обсуждали готовность общеобразовательных организаций республики к началу нового учебного года. В заседании приняли участие представители нескольких министерства и ведомств, ответственных за процесс подготовки и контроль за ним.

В новом учебном году в школы Татарстана пойдут более 49 тысяч первоклассников.

«Общая численность учащихся в школах в новом учебном году – более 521 тысячи человек. В текущем году будут введены две новые школы на 2448 мест и три дополнительных корпуса на 611 мест», – сказал заместитель министра образования и науки РТ Андрей Рюхов.

К 1 сентября в Татарстане реализуется программа капитального ремонта школ. На сегодня работы завершены в 28 школах. Министерство образования республики призвало муниципалитеты особенно внимательно следить за безаварийной работой инженерных систем даже в обновленных объектах. Руководители на местах обязались обеспечить противопожарную безопасность и антитеррористическую защищенность.

Андрей Рюхов: «В текущем году будут введены две новые школы на 2448 мест и три дополнительных корпуса на 611 мест» Фото: prav.tatarstan.ru

«В современных условиях проблема антитеррористической защищенности особенно актуальна. В Республике Татарстан функционируют 1620 объектов общего образования. Все они имеют паспорт безопасности согласно постановлению Правительства РФ №1006 от 2 августа 2019 года», – сказал Андрей Рюхов.

Он отметил, что на охрану образовательных организаций в республике тратится 1,2 млрд рублей. Что касается технической оснащенности, то кнопкой тревожной сигнализации оснащены все школы, системой видеонаблюдения – 75%.

«В общем и целом, школы республики на сегодняшний день к началу нового учебного года готовы», – заключил Андрей Рюхов.

Помимо исправного оборудования, важно, чтобы персонал учреждений был обучен и действовал слаженно при пожаре, поэтому нужны инструктажи и практические тренировки по эвакуации Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Персонал должен слаженно действовать при пожаре

По данным МЧС Татарстана, за прошедшие пять лет на объектах образования республики произошло 23 пожара, с начала 2025 года – два пожара. 18 апреля произошел пожар в челнинской гимназии №61, а 26 мая из-за шалости ученика горело здание школы №67 на улице Дежнева в Казани.

Перед грядущим учебным годом в 135 школах республики зафиксировано 252 нарушения правил пожарной безопасности. Наибольшее количество учреждений с нарушениями отмечены:

в Казани — 57 объектов;

в Набережных Челнах — 32 объекта;

в Лаишевском районе — 13 объектов;

в Нурлатском районе — 11 объектов.

«Наиболее существенные нарушения – это прежде всего состояние систем автоматической противопожарной защиты, которые значительно повышают защищенность объектов и позволяют своевременно обнаружить пожар и оповестить преподавательский состав и учащихся о пожаре», – отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ Максим Трущин.

Максим Трущин: «К началу нового учебного года – с 19 августа по 19 сентября – объявлен Месячник безопасности детей в общеобразовательных учреждениях Республики Татарстан» Фото: prav.tatarstan.ru

Проверки в школах Татарстана выявили проблемы с сигнализацией, системой оповещения, огнезащитной обработкой чердаков и противопожарным водоснабжением.

«Отдельно стоит отметить, что в 321 школе пожарная сигнализация эксплуатируется с истекшим сроком службы, то есть более десяти лет. 321 школа – это более 19% от общего числа объектов», – отметил Максим Трущин.

Помимо исправного оборудования, важно, чтобы персонал учреждений был обучен и действовал слаженно при пожаре, поэтому нужны инструктажи и практические тренировки по эвакуации. В этом школам помогают сотрудники Государственного пожарного надзора.

«К началу нового учебного года – с 19 августа по 19 сентября – объявлен Месячник безопасности детей в общеобразовательных учреждениях Республики Татарстан. С учениками будут проводить занятия на противопожарную тематику, планируем выступления на родительских собраниях и открытые уроки с отработкой действий при пожаре», – рассказал Максим Трущин.

Один из важнейших вопросов для ведомства – организация качественного питания школьников Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«С началом учебного года растет число инфекций, а впереди еще и сезон гриппа»

По результатам проверок в прошлом году Роспотребнадзор выписал предписания 416 школам Татарстана. На сегодня выполнено 98% из них. Они касались переоснащения столовых, спортзалов и медицинских кабинетов.

«Невыполненными остаются предписания семи школам. Одна из причин – незавершенный ремонт. Надеемся, что все будет завершено до начала учебного года. Осталось еще десять дней», – отметила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Один из важнейших вопросов для ведомства – организация качественного питания школьников. К новому учебному году в республике отремонтировали и заменили оборудование в 74 пищеблоках в школах.

«После капитального ремонта обязательно проводить исследования воздуха в закрытом помещении, питьевой воды, замерять искусственную освещенность и радиацию», – напомнила Любовь Авдонина.

Любовь Авдонина: «Впереди сезон гриппа, ОРВИ и ковида, поэтому в школах необходимо провести своими силами генеральную уборку и дезинфекцию пищеблоков и учебных классов» Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Однако качественное питание школьников невозможно организовать без должного количества поваров. Любовь Авдонина отметила: почти в половине школ Татарстана штат пищеблоков не укомплектован. Зачастую у работников школьных столовых и вовсе нет квалификации.

«Отдельная тема – инфекции. В первые три недели сентября мы традиционно фиксируем прирост кишечных инфекций, педикулеза, чесотки, кори. Впереди сезон гриппа, ОРВИ и ковида, поэтому в школах необходимо провести своими силами генеральную уборку и дезинфекцию пищеблоков и учебных классов. Важно возобновить утренние фильтры для детей и сотрудников, а также прививаться от гриппа», – отметила Любовь Авдонина.

Профилактика заболеваний среди учащихся и преподавателей – задача школьных медицинских кабинетов. Они должны иметь лицензию на деятельность. В начале этого года оказалось, что лицензированных медкабинетов нет в 47 школах Татарстана, построенных за последние пять лет. Школы-новострои рассчитаны на большое количество детей, а некачественная медицинская помощь создает огромные риски эпидемий, заключила представитель санитарного ведомства.

Рустам Нигматуллин: «Приоритетной задачей органов исполнительной власти является создание условий для сохранения жизни и здоровья детей, а также качество образовательного процесса» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Приоритетной задачей органов исполнительной власти является создание условий для сохранения жизни и здоровья детей, а также качество образовательного процесса», – подытожил первый заместитель Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин.