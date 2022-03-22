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Происшествия
22 марта 2022  10:52

На время замены участка водопровода 15 жилых домов в Казани остались без холодной воды

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Из-за замены участка водопровода диаметром 400 мм на улице Равнинной в Кировском районе Казани отключена холодная вода. На месте работают сотрудники Водоконала. 

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по РТ, в зону отключения попадают 15 многоквартирных домов, в которых проживают 4 516 человек:

- д.56 по улице Водников;

- д. 6, 17, 19 по улице Звёздной;

- д. 1корпус 1,1 и корпус 2, 2 по улице Минусинская  

- д. 1, 1 корпус 3 по улице Ново-Аракчинской;   

- д. 102 корпуса 1, 2 и 3, 106 А, 161/1 по улице Приволжской.

Также без холодной воды останется детский сад №228 на улице Минусинской.

Цистерны с питьевой водой с 10.30 находятся вблизи дома №1 по Минусинской.

Предварительное время завершения работ – сегодня в 18.00. 

#отключение воды #МУП «Водоканал»
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