На время забега «Ночная Казань» в городе ограничат движение транспорта

В столице Татарстана во время проведения забега «Ночная Казань» — в ночь с 28 на 29 августа — ограничат движение транспорта. Об этом сообщает портал мэрии города.

Движение будет ограничено по следующим улицам: Подлужная, мосту Миллениум, Амирхана (в том числе второстепенной ул. Амирхана), Хакима, Кремлевской дамбе, Батурина. Полный перечень закрытий доступен по ссылке.

Забег «Ночная Казань» из-за коронавируса был перенесен с 17 июля на 28 августа, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Мероприятие начнется со спортивной программы около экстрим-парка «Урам» в 17:00. Участники забега смогут выбрать дистанцию в 5 км или в 10 км, а для юных участников предусмотрена дистанция в 600 м. Старт на 5 км состоится в 22:45, на 10 км — в полночь. Участники пробегут мимо Кремля, Дворца земледельцев, Центра семьи «Казан» и двух колес обозрения.