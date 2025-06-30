На время SVIYAGA FEST в Зеленодольском районе запретят движение судов

В Зеленодольском районе на время проведения фестиваля «SVIYAGA FEST - 2025» запретят движение маломерных судов, а также парусных, прогулочных, спортивных судов, включая гидроциклы, байдарки и гребные лодки. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Установить запрет <...> на участке Свияги и Волги вокруг Свияжска на расстоянии 600 метров от берега в акватории Зеленодольского муниципального района 5 июля 2025 года с 6.00 до 14.00 часов и 6 июля 2025 года с 4.00 до 14.00 часов», – говорится в документе.

Запрет не распространяется на суда, задействованные для подготовки и проведения фестиваля.

Главному управлению Министерства РФ по делам гражданской обороны поручено следить за соблюдением запрета.