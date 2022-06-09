На время соревнований по триатлону акваторию Казанки закроют для гидроциклов и катеров

Во время соревнований по триатлону, которые пройдут в Казани 17 и 18 июня, акватория Казанки будет закрыта для маломерных, спортивных и парусных судов. Соответствующее постановление за подписью Премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина появилось на сайте правовой информации.

Запрет будет действовать на участке Казанки от Кремлевской набережной до моста «Миллениум». Он вводится 17 июня с девяти утра и до шести вечера, а также 18 июня с пяти утра и до четырех часов вечера. Отмечается, что ограничения не действуют на суда, которые занимаются подготовкой к соревнованиям.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани запланировано масштабное перекрытие дорог в дни проведения чемпионата России по триатлону и соревнований по триатлону среди спортсменов-любителей на олимпийской и средней дистанциях Ironstar 113 & Olympic Kazan 2022.

