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Общество 16 июня 2025 10:14

На время Сабантуя в Казани изменят порядок движения транспорта

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В столице Татарстана с 20 июня и до 17 часов 21 июня будет организовано одностороннее движение по дороге от Лесного городка до Фермского шоссе. Об этом на деловом понедельнике сообщила заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам Гузель Сагитова.

«Для удобства жителей ЖК «Лесной городок» двустороннее движение с возможностью выезда по улице Братьев Батталовых в сторону Оренбургского тракта будет сохранено», – добавила Сагитова.

Докладчица также рассказала, что 21 июня будут организованы бесплатные шаттлы на площадки Сабантуя. Так, до Березовой рощи в поселке Мирный можно будет добраться от остановок «Проспект Победы», «Концертный зал филармонии», «10-й микрорайон», «Улица Павлюхина» и «Улица Глазунова».

До площадки на озере Лебяжье можно будет попасть от остановки у жилого массива «Ремплер», а до Березовой рощи в Дербышках – от остановки «Компрессорный завод» и парковки торгового центра «Мега».

Мэр Казани Ильсур Метшин в свою очередь призвал жителей города во время праздника пользоваться общественным транспортом, пообещав организовать его работу на достойном уровне.

«Количество и качество мы обеспечим», – заявил глава столицы РТ.

#сабантуй #Казань #Ильсур Метшин #Деловой понедельник
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