news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На время ремонта на проспекте Победы в Казани появится новый пешеходный переход
Скопировать ссылку
В связи с ремонтом надземного пешеходного перехода около дома №216 на проспекте Победы в Казани появится временный регулируемый пешеходный переход. Он будет действовать до 31 декабря. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Казани.
«Просим участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков и светофора», – добавили в ведомстве.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
news_right_column_2_240_400