На время ремонта на проспекте Победы в Казани появится новый пешеходный переход

В связи с ремонтом надземного пешеходного перехода около дома №216 на проспекте Победы в Казани появится временный регулируемый пешеходный переход. Он будет действовать до 31 декабря. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Казани.

«Просим участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков и светофора», – добавили в ведомстве.