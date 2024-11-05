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Общество 5 ноября 2024 14:16

На время ремонта на проспекте Победы в Казани появится новый пешеходный переход

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В связи с ремонтом надземного пешеходного перехода около дома №216 на проспекте Победы в Казани появится временный регулируемый пешеходный переход. Он будет действовать до 31 декабря. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Казани.

«Просим участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков и светофора», – добавили в ведомстве.

Фото: ГАИ Казани

#пешеходный переход #проспект Победы
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