На время проведения Камского полумарафона в Челнах перекроют несколько улиц

7 августа из-за проведения Камского полумарафона в Набережных Челнах будет перекрыто несколько улиц, сообщают организаторы.

В воскресенье с 8.30 до 14.00 часов будет временно ограничен проезд по пр. Хасана Туфана на участке от пр. Сююмбике до улицы 40 лет Победы в обе стороны; по пр. Сююмбике на участке от пр. Раиса Беляева до пр. Вахитова в направлении Ледового Дворца; по улице 40 лет Победы на участке от пр. Хасана Туфана.

Также будет закрыт проезд до пр. Раиса Беляева на участке от улицы 40 лет Победы до пр. Московский, по пр. Московский на участке от пр. Раиса Беляева до пр. Хасана Туфана.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Камском полумарафоне в Челнах примут участие свыше тысячи спортсменов. В маршруте будут задействованы два проспекта — Хасана Туфана и Сююмбике. Старт и финиш пройдут на стадионе «КАМАЗ» рядом с футбольным манежем «Победа».