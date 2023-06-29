На время крестного хода перекроют проезд по нескольким улицам в центре Казани

21 июля в Казани перекроют несколько участков улиц на время крестного хода с чудотворным образом Казанской иконы Божией матери. Шествие пройдет от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви. Об этом говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома города.

Ограничение продлится с 7.00 до 13.00 на следующих участках дорог:

— ул.Кремлевская, на участке от ул.Чернышевского до пл.Первого Мая; — ул.Профсоюзная, на участке от ул.Чернышевского до пл.Тысячелетия;

— съезда с пл.Первого Мая, на участке от ул.Кремлевская до ул.Профсоюзная;

— ул.Баумана, на участке от ул.Профсоюзная до ул.Батурина;

— съезда с пл.Тысячелетия на ул.Батурина;

— съезда с ул.Батурина на Кремлевскую транспортную дамбу;

— ул.Батурина, на участке от Кремлевской транспортной дамбы до ул.Дзержинского;

— ул.Большая Красная, на участке от ул.Япеева до ул.Батурина;

— ул.К.Маркса, на участке от ул.Лобачевского до ул.Батурина;

— ул.Япеева, на участке от ул.Дзержинского до ул.Большая Красная (при необходимости);

— ул.Миславского, на участке от ул.К.Маркса до ул.Дзержинского;

Один из участков будет закрыт заранее: с 20.00 20 июля по 13.00 21-го числа для транспорта (кроме парковки) будет недоступна проезжая часть ул.Миславского от ул.К.Маркса до ул.Большая Красная.