На время фестиваля SVIYAGA в Зеленодольском районе запретят движение судов

В Зеленодольском районе на время проведения семейного фестиваля «SVIYAGA FEST - 2024» запретят движение маломерных судов, а также парусных, прогулочных, спортивных судов, включая гидроциклы, байдарки и гребные лодки. Соответствующее постановление подписал и.о. Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

«Установить запрет <...> на участке Свияги и Волги вокруг Свияжска на расстоянии 600 метров от берега в акватории Зеленодольского муниципального района 7 июля 2024 года с 8.30 до 14.00 часов», – говорится в документе.

Запрет не распространяется на суда, задействованные для подготовки и проведения фестиваля.

Главному управлению Министерства РФ по делам гражданской обороны поручено следить за соблюдением запрета.