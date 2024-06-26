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На время фестиваля SVIYAGA в Зеленодольском районе запретят движение судов
В Зеленодольском районе на время проведения семейного фестиваля «SVIYAGA FEST - 2024» запретят движение маломерных судов, а также парусных, прогулочных, спортивных судов, включая гидроциклы, байдарки и гребные лодки. Соответствующее постановление подписал и.о. Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.
«Установить запрет <...> на участке Свияги и Волги вокруг Свияжска на расстоянии 600 метров от берега в акватории Зеленодольского муниципального района 7 июля 2024 года с 8.30 до 14.00 часов», – говорится в документе.
Запрет не распространяется на суда, задействованные для подготовки и проведения фестиваля.
Главному управлению Министерства РФ по делам гражданской обороны поручено следить за соблюдением запрета.
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