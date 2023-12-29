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Для создания снежного дракона в Бугульме понадобилось 25 «КАМАЗов» снега
Вечером в четверг в Бугульме состоялось открытие главной новогодней площадки, зажглись огни на городской елке. Главенствует в новогоднем городке снежная фигура дракона высотой 4 метра — символа наступающего года.
Сверху размещен символ уходящего года — фигура зайца. Как и в прошлые годы, фигуры работы скульптора Ильназа Кунакбаева очень реалистичны.
«Несмотря на непредсказуемые погодные условия, мастер работал не покладая рук, чтобы завершить фигуру к Новому году. Объемная снежная скульптура вновь стала оригинальной достопримечательностью зимней Бугульмы», — рассказал «Татар-информу» советник главы района по вопросам архитектуры Артем Цокур.
Для возведения снежной скульптуры понадобилось 25 «КАМАЗов» снега и много терпения и труда. Сегодня фигура дракона — одна из главных локаций для желающих сделать фото бугульминцев.
Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ.
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