Для создания снежного дракона в Бугульме понадобилось 25 «КАМАЗов» снега

Вечером в четверг в Бугульме состоялось открытие главной новогодней площадки, зажглись огни на городской елке. Главенствует в новогоднем городке снежная фигура дракона высотой 4 метра — символа наступающего года.

Сверху размещен символ уходящего года — фигура зайца. Как и в прошлые годы, фигуры работы скульптора Ильназа Кунакбаева очень реалистичны.

«Несмотря на непредсказуемые погодные условия, мастер работал не покладая рук, чтобы завершить фигуру к Новому году. Объемная снежная скульптура вновь стала оригинальной достопримечательностью зимней Бугульмы», — рассказал «Татар-информу» советник главы района по вопросам архитектуры Артем Цокур.

Для возведения снежной скульптуры понадобилось 25 «КАМАЗов» снега и много терпения и труда. Сегодня фигура дракона — одна из главных локаций для желающих сделать фото бугульминцев.