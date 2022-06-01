На возведение пунктов комплексного обслуживания в 13 районах РТ потратят 46 млн рублей

В селах 13 районов Татарстана на строительство пунктов комплексного обслуживания потратят более 46,4 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Пункты комплексного обслуживания представляют собой магазины, где сельчане могут купить различную продукцию по доступным ценам.

Такие магазины должны быть возведены в селе Атясево Актанышского района, селе Красный Баран Алексеевского района, селе Новые Челны Алькеевского района, селе Субаш-Аты Арского района, деревне Тагашур Балтасинского района, деревне Коршанга-Шигали Дрожжановского района, поселке Новочувашский Зеленодольского района, деревне Баргузино Камско-Устьинского района, селе Уразбахтино Мамадышского района, деревне Тойгузино Менделеевского района, деревне Урняк Нурлатского района, деревне Балымеры Спасского района и деревне Азьмушкино Тукаевского района.

Из документации к тендеру следует, что исполнитель должен будет произвести строительно-монтажные работы с установкой оборудования. Речь идет об инженерной подготовке территории, устройстве фундаментов и оснований, трубопроводных и электротехнических систем, а также о благоустройстве территории.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 3 июня, а подрядчика определят 7 июня.