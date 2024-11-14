На возведение дома престарелых в Зеленодольске направят полмиллиарда рублей

Эскиз дома-интерната

Изображение: скриншот документации

На строительство в Зеленодольске дома-интерната для престарелых и инвалидов собираются направить более 516 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что дом-интернат на 120 мест должен быть возведен на территории Зеленодольского психоневрологического интерната (по адресу: Зеленодольск, ул. Гайдара, д. 15).

Общая площадь сложного в плане (Н-образного) двухэтажного здания с подвальным и чердачным этажами составит 8659,30 кв. метра. Размеры в осях будут равняться 50,72 на 97,85 метра. Кирпичные стены предполагается облицевать керамогранитом (цоколь — натуральным камнем).

Дом-интернат будет состоять из трех частей: административной, жилой и хозяйственно-бытовой. Предусмотрены приемно-карантинное отделение с изолятором, вестибюльная зона, жилой, хозяйственный, медицинский и административный блоки, столовая с пищеблоком и обеденным залом на 82 места, санитарно-бытовые и досуговые помещения (в том числе — молельные комнаты, актовый зал на 50 мест, библиотека и парикмахерская).

Заказчиков выступает Главинвестстрой РТ. Необходимые средства поступят из республиканского бюджета. В общую сумму включены затраты на приобретение необходимой мебели, оборудования и инвентаря.

Прием заявок завершится 21 ноября текущего года. Подрядчика определят 25 ноября. Завершить работы он должен будет к 1 декабря следующего, 2025 года.