На востоке Татарстана за февраль вывезли 54 тыс. тонн отходов

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В восточных районах Татарстана за февраль текущего, 2025 года вывезли 54 тыс. тонн твердых коммунальных отходов. Это почти на 6 тыс. тонн меньше, чем за январь, сообщает пресс-служба регионального оператора – ООО «Гринта».

Представители регоператора пояснили, что такие изменения обусловлены сезонностью. «После новогодних праздников количество образуемых ТКО жителями республики традиционно снижается, так как люди покупают меньше товаров, а соответственно, становится меньше ненужной упаковки, сокращается число пищевых отходов», – рассказали в пресс-службе компании.

«При этом мы ожидаем, что весной масса вывезенных отходов будет выше, так как в это время принято убираться в домах и выбрасывать старые вещи», – уточнили в «Гринте».

Кроме того, в регоператоре заявили об увеличении доли сортируемых отходов из-за изменений в территориальной схеме обращения с ТКО. В нее включены дополнительные объекты обработки отходов – сортировочные линии при полигонах в Заинском и Нижнекамском районах.

В результате доля сортируемых отходов по Восточной зоне Республики Татарстан достигла примерно 50%, тогда как в 2024 году сортировалось в среднем 36% отходов, заключили в ООО «Гринта».