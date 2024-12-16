На востоке РТ регоператор вывез с нелегальных свалок более 2,8 тыс. куб. метров мусора

Фото: пресс-служба ООО «Гринта»

В восточной зоне Татарстана с начала года удалось ликвидировать несанкционированные свалки общим объемом более 2,8 тыс. куб. метров мусора. Речь идет только о тех свалках, которые ликвидировал региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Гринта», сообщает пресс-служба компании.

В органы местного самоуправления было направлено 15 актов об обнаружении несанкционированных свалок. В большинстве случаев они были ликвидированы органами местного самоуправления, садовыми некоммерческими товариществами или другими собственниками земельных участков.

Вместе с тем в пяти случаях этим пришлось заниматься региональному оператору, потому что ответственные лица больше месяца не предпринимали необходимых действий.

Последний навал, объем которого составил 66 куб. метров, был ликвидирован 10 декабря в Елабужском районе РТ. Для этого была привлечена дополнительная техника.



Как правило, несанкционированные навалы образуются из-за размещения большого количества ботвы и спиленных веток около контейнерных и бункерных площадок в садоводческих товариществах или частном секторе. Часто они даже препятствуют проезду спецтранспорта, из-за чего обслуживание площадок становится невозможным.



«Борьба с образованием свалок сейчас требует совместных усилий общества, органов власти и регионального оператора. Необходимо вести разъяснительную работу с населением о том, как правильно обращаться с отходами, чтобы строительный мусор и растительные остатки не попадали на контейнерную площадку, вблизи нее или в условный овраг. Органы местного самоуправления со своей стороны могут ограничить проезд к местам, где регулярно образовываются свалки. Есть еще положительная практика, когда на месте бывшей свалки высаживаются деревья. Это и улучшает экологию, и мешает повторно размещать там отходы», — заявили в пресс-службе ООО «Гринта».

За размещение отходов в неположенных местах предусмотрены штрафы согласно статье 3.6 Кодекса РТ об административных правонарушениях. Для граждан они составляют от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 15 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 тыс. до 1 млн рублей.

В свою очередь статье 8.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусмотрены штрафы для частных лиц — до 30 тыс. рублей, а также для юридических лиц — до 250 тыс. рублей.