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Происшествия 3 мая 2024 08:24

На востоке Москвы на пожаре в административно-производственном здании пострадал пожарный

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В административно-производственном здании на востоке Москвы случился крупный пожар, сообщает ТАСС.

Площадь пожара в здании составила 2,5 тысячи квадратных метров.

По данным агентства, во время пожара пострадал сотрудник МЧС. Его госпитализировали в одну из столичных больниц.

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