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На востоке Москвы на пожаре в административно-производственном здании пострадал пожарный
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В административно-производственном здании на востоке Москвы случился крупный пожар, сообщает ТАСС.
Площадь пожара в здании составила 2,5 тысячи квадратных метров.
По данным агентства, во время пожара пострадал сотрудник МЧС. Его госпитализировали в одну из столичных больниц.
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