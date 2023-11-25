На восстановление сельхозтехники к новому сезону в Татарстане потребуется 5,6 млрд рублей

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Восстановление всего комплекса сельхозтехники к следующему сезону обойдется в 5,6 млрд рублей. О подготовке техники к полевым работам 2024 года доложил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Ленар Гарипов на совещании в Доме Правительства.

Всего предстоит отремонтировать 11 тыс. тракторов, 3 тыс. зерноуборочных комбайнов, более 1 тыс. кормоуборочных комбайнов и самоходных жаток, более 5 тыс. сеялок и посевных комплексов, 5 тыс. почвообрабатывающих агрегатов. Для проведения работ в условиях хозяйств имеются 1 272 ремонтных мастерских и пунктов ремонта сельхозмашин.

Тракторы, посевные и почвообрабатывающие машины должны быть поставлены на линию готовности к 1 апреля, подчеркнул Гарипов.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами провел Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Раиса РТ.