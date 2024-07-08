На восстановление коммунальной инфраструктуры в Казани потратят 5,7 млрд рублей

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Казань благодаря финансовой поддержке «Фонда развития территорий» получила возможность восстановить наиболее проблемные участки города.

В 2023 году в программе по модернизации коммунальной инфраструктуры в Татарстане участвовали АО «Казэнерго» и АО «Татэнерго», а в 2024-м к ним присоединился МУП «Водоканал», рассказал на деловом понедельнике замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин.

Так, в 2024 году в городе планируют переложить почти 19 км водопроводных сетей на общую сумму 1,1 млрд рублей.

Помимо этого, АО «Татэнерго» продолжает строительство тепловода №5 от казанской ТЭЦ-1 до котельной «Горки». Его ввод обеспечит теплом застройку улиц Даурская, Аделя Кутуя, Гвардейская и Родины.

Также по инвестпрограмме АО «Татэнерго» запланировано строительство тепловода к новой застройке в районе улицы Портовая. Проект уже готов, на данный момент проходят торги по выбору подрядчика. Известно также, что АО «Казэнерго» заменит 5,3 км тепловых сетей на сумму 185 млн рублей.

С учетом различных инвестиционных программ городские предприятия потратят на восстановление проблемных участков 5,7 млрд рублей, в том числе «Татэнерго» — 2,6 млрд рублей, «Казэнерго» — 354 млн рублей, «Водоканал» — 2,7 млрд рублей.