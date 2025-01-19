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На Восстания в Казани насмерть сбили женщину
Сегодня вечером на улице Восстания в Казани произошло смертельное ДТП.
По предварительным данным, внедорожник сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
UPD. Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, водитель Kia Mohave совершил наезд на женщину-пешехода, когда та переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм 66-летняя женщина скончалась на месте ДТП.
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