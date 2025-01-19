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Происшествия 19 января 2025 19:11

На Восстания в Казани насмерть сбили женщину

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Сегодня вечером на улице Восстания в Казани произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, внедорожник сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

UPD. Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, водитель Kia Mohave совершил наезд на женщину-пешехода, когда та переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм 66-летняя женщина скончалась на месте ДТП.

#ДТП жертвы #дтп в казани #сбили женщину
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