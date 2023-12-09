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На восьмом этапе автодороги М12 в Татарстане проводятся завершающие работы, которые позволят открыть движение в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам руководитель 8-го этапа проекта М12 «Восток» госкомпании «Автодор» Рашит Хазипов.

«Выполняются работы по установке барьерных ограждений, дорожных знаков, шумозащитных экранов, а также пусконаладочные работы по устройству освещения и архитектурно-художественной подсветки», — рассказал спикер.

Высокая готовность и моста через Волгу длиной 3 362 метра — самого протяженного искусственного сооружения на всей автомагистрали, подчеркнул Хазипов.

Он отметил, что проектом предусмотрено устройство архитектурно-художественной подсветки на этом мосту. «Она выполнена в фирменных цветах госкомпании „Автодор“. Подсветка сделана с обеих сторон сооружения на всем его протяжении, и в темное время суток она будет включена», — уточнил спикер.

Хазипов добавил, что подсветка на мосту будет включаться одновременно со всеми светильниками на трассе. «Это автоматическое включение и выключение, регулируется дистанционно и привязано ко времени восхода и захода солнца. Каждый день свое время, оно расписано, занесено в соответствующую программу. Летом это будет позже, зимой — раньше», — заметил он.

По словам руководителя проекта, работы на объекте ведутся в круглосуточном режиме несмотря на погодные условия. В пиковые моменты на строительстве восьмого этапа было задействовано 4,1 тыс. человек и около 1,1 тыс. единиц техники.

Мост через Волгу возводился с двух берегов. Были возведены временные мосты и технологические площадки, чтобы обеспечить круглогодичный доступ ко всем его опорам. Для доставки техники и строительных материалов использовался речной транспорт.

Общая протяженность трассы М12 — 810 км. Она пройдет по территории Московской, Владимирской и Нижегородской областей, Чувашии и Татарстана. Длина автомагистрали в нашей республике составит 142 км, в том числе восьмого этапа — 70 км. На всей дороге будет 323 искусственных сооружения — мостов, путепроводов, тоннелей, биопереходов, включая 76 — в Татарстане. На восьмом этапе их — 41.