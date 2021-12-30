На восьми участках федеральных дорог РТ общей длиной 7,8 км установили электроосвещение

В Татарстане на восьми участках федеральных автомобильных дорог общей протяженностью 7,8 километра установили линии электроосвещения. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Освещенными стали автобусные остановки и пешеходные переходы на трассе М7 и автодорогах Р239 Казань — Оренбург и Р241 Казань — Буинск — Ульяновск», — отметили в пресс-службе.

В частности, электроосвещение установили на трех участках трассы М7. Они расположены возле поселков Ильинское и Первое Мая на 840-м км и вблизи села Кулаево на 846-м км в Пестречинском районе, а также на подъезде к Ижевску и Перми от М7 на 23-м км.

Освещенными также стали автобусные остановки и пешеходные переходы вдоль автодороги Р241 Казань — Буинск — Ульяновск вблизи сел Лесные Моркваши, Татарское Макулово, Русское Макулово в Верхнеуслонском районе и возле населенных пунктов Альшеево и Чувашские Кищаки в Буинском районе.

На автодороге Казань — Оренбург линии электроосвещения установили возле деревни Каипы в Лаишевском районе.

Кроме того, установили дополнительное освещение на аварийно-опасном перекрестке на 1069-м км трассы М7 на примыкании к поселку Новый.