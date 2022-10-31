На сельхозярмарках татарстанцы закупили фермерскую продукцию на 820 млн рублей

В Татарстане с 10 сентября каждую субботу проходят осенние сельскохозяйственные ярмарки. По данным на сегодняшний день на восьми прошедших сельхозярмарках было продано фермерской продукции на общую сумму 820,7 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

За восемь ярмарочных дней было реализовано 10 774,9 тонны овощей, 7 292,6 тонны картофеля, 825,6 тонны мяса, 125,4 тонны разливного молока.

Товары на ярмарочные площадки привозят более 30 муниципальных районов республики, агрохолдинговые предприятия и малые формы хозяйствования.

Напомним, ярмарки проходят на 14 площадках Казани, на двух площадках Набережных Челнов и Зеленодольского района, на трех площадках Нижнекамска. Кроме того, с различной периодичностью они организовываются в 26 районах.

Работа сельскохозяйственных ярмарок продлится до 24 декабря.