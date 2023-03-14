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На восьми остановках в Казани появились информационные табло на солнечных батареях
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На восьми остановках в Казани обновлены информационные табло. В новых устройствах предусмотрено питание от солнечных батарей, рассказывает мэрия столицы РТ.
Новые табло установлены на остановках «Гуманитарный институт» (в обоих направлениях), «Голубятникова», «Дружба», «Лаврентьева», «Попова», «Миннуллина», «Карбышева».
Как добавили в исполкоме, до конца этого года в городе подключат еще 48 таких табло.
Фото: телеграм-канал мэрии Казани
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