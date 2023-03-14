На восьми остановках в Казани появились информационные табло на солнечных батареях

На восьми остановках в Казани обновлены информационные табло. В новых устройствах предусмотрено питание от солнечных батарей, рассказывает мэрия столицы РТ.

Новые табло установлены на остановках «Гуманитарный институт» (в обоих направлениях), «Голубятникова», «Дружба», «Лаврентьева», «Попова», «Миннуллина», «Карбышева».

Как добавили в исполкоме, до конца этого года в городе подключат еще 48 таких табло.

Фото: телеграм-канал мэрии Казани