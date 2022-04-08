На Волге в Татарстане спасли рыбаков, один из которых провалился под лед

Накануне по номеру вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на Волге в Камско-Устьинском районе РТ, около поселка Красновидово трое рыбаков просят о помощи на непрочном льду: один из них провалился под лед и держался за край льдины, двое других были на льду, но боялись двигаться.

На место прибыли спасатели на судне на воздушной подушке. Когда они подъехали, то увидели, что двоим рыбакам удалось вытащить их третьего товарища на лед. Спасатель в гидрокостюме добрался до них и с помощью спасательного трапа с веревкой по очереди доставил их до судна. Затем рыбаков доставили на берег. Все они жители Казани 67, 58 и 55 лет.

«В Главном управлении МЧС России по РТ предупреждают: весенний лед становится непрочным. Скрепленный ночным холодом, он еще способен выдерживать небольшую нагрузку, зато днем, быстро нагреваясь от просачивающейся талой воды, "тело" льда становится пористым и очень слабым, хотя и сохраняет достаточную толщину, но не выдерживает тяжести человека. Во льду образуются воздушные поры, которые при движении трудно заметить», – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по РТ.