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Происшествия 31 июля 2023 07:54

На Волге в Татарстане мужчина упал с сапборда и утонул

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Накануне днем поступило сообщение о том, что в Верхнеуслонском районе у села Нижний Услон на реке Волга утонул мужчина, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В 30 метрах от берега с пятиметровой глубины водолазы подняли тело 36-летнего мужчины.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

По предварительной информации погибший упал с сапборда в состоянии алкогольного опьянения.

В МЧС отметили, что место происшествия не оборудовано для купания.

#утонул мужчина
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