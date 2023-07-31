На Волге в Татарстане мужчина упал с сапборда и утонул

Накануне днем поступило сообщение о том, что в Верхнеуслонском районе у села Нижний Услон на реке Волга утонул мужчина, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В 30 метрах от берега с пятиметровой глубины водолазы подняли тело 36-летнего мужчины.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

По предварительной информации погибший упал с сапборда в состоянии алкогольного опьянения.

В МЧС отметили, что место происшествия не оборудовано для купания.