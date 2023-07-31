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На Волге в Татарстане мужчина упал с сапборда и утонул
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Накануне днем поступило сообщение о том, что в Верхнеуслонском районе у села Нижний Услон на реке Волга утонул мужчина, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
В 30 метрах от берега с пятиметровой глубины водолазы подняли тело 36-летнего мужчины.
По предварительной информации погибший упал с сапборда в состоянии алкогольного опьянения.
В МЧС отметили, что место происшествия не оборудовано для купания.
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