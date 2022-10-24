На Волге в Татарстане из-за сильного ветра баржа села на мель

Предварительно установлено, что инцидент произошел сегодня около пяти часов вечера за правой кромкой судового хода Волги в Татарстане. Здесь на мель села порожняя баржа, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Пробоин в барже нет, судоходству она не мешает, никто не пострадал.

К месту происшествия направлен рейдовый теплоход для обеспечения безопасности. Снимать баржу с мели будут в светлое время суток. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Предварительная причина – сильный ветер в акватории реки.

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства происшествия, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.